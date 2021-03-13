شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض لكنها تحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.5% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الجمعة وسط ارتفاع واسع النطاق للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن النفيس سجل مكاسب أسبوعية.



وتأثر المعدن النفيس سلبا بارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم إلى أعلى مستوى 1.6% الذي يعد الأعلى في أكثر من عام.



كان مجلس النواب الأمريكي قد أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع الموافقة على حزمة التحفيز المقدرة بقيمة 1.9 تريليون دولار والتي تستهدف بها واشنطن دعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.



وكشفت وكالات أنباء عن أن الرئيس "بايدن" وقع بشكل رسمي أمس على الحزمة التحفيزية لتنفيذها بشكل رسمي.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.9 نقطة وأقل مستوى عند 91.4 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو/أيار بنسبة 1.1% أو ما يعادل 28 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 25.911 دولار للأوقية، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 2.5%، وبلغ أعلى سعر عند 26.235 دولار وأقل سعر عند 25.425 دولار.