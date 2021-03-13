شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة في ظل قوة الدولار وعلى الرغم من صدور بيانات اقتصادية إيجابية في المملكة المتحدة.



وتأثرت العملات والسلع بارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم إلى أعلى مستوى 1.6% الذي يعد الأعلى في أكثر من عام.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن القراءة الشهرية للناتج المحلي الإجمالي البريطاني سجلت انكماشا بنسبة 2.9% في الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى تسجيل انكماش بنسبة 4.9%.



وكشفت بيانات عن تسجيل الميزان التجاري السلعي عجز قدره 9.8 مليار جنيه إسترليني دون توقعات عند عجز بحوالي 12.2 مليار جنيه إسترليني.



وعلاوة على ذلك، انخفض مؤشر الخدمات بنسبة 2.4% في فبراير/شباط في حين أشارت التوقعات إلى تراجع بنسبة 3.3%.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.3931، وسجل أعلى سعر عند 1.4005 في حين سجل أقل سعر عند 1.3864.