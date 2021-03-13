أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق

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سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأميركية أمس, أداءً متبايناً عند إغلاق جلسات التداول.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 291.74 نقطة، بما يعادل 0.9 بالمئة إلى 32777.33 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مسجلاً 3.98 نقطة أو 0.10 بالمئة إلى 3943.32 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضاً 78.81 نقطة أو 0.59 بالمئة إلى 13319.87 نقطة.