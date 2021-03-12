شكرا لقرائتكم خبر عن «دايملر» تستدعي 2.6 مليون «مرسيدس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استدعت شركة «دايملر» الألمانية لصناعة السيارات 2.6 مليون سيارة «مرسيدس بنز» في الصين، بسبب مشاكل في تصميم نظام البرمجة والتشغيل، وقالت مصلحة الدولة لتنظيم السوق في الصين في بيان: «إن البرامج الموجودة في أنظمة مكالمات الطوارئ الخاصة بها يمكن أن ترسل المستجيبين إلى الموقع الخطأ، بعد تعرض السيارة لحادث». وقالت «مرسيدس بنز» في الولايات المتحدة الشهر الماضي، إنها استدعت 1.29 مليون سيارة، بيعت منذ 2016 لسبب مماثل. (رويترز)