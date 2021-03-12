شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات البحرين.. فرستابن الأسرع ومرسيدس يواجه مشاكل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل ماكس فرستابن أسرع زمن لفة مع رد بول بينما قضى لويس هاميلتون ومرسيدس بطل العالم يوما صعبا على نحو مفاجئ في بداية اختبارات ما قبل موسم بطولة فورمولا 1 للسيارات وسط عاصفة رملية في البحرين، الجمعة.

وأكمل فرستابن 139 لفة بينما اكتفى بطل العالم سبع مرات هاميلتون، الذي تسلم القيادة من فالتيري بوتاس بعد استراحة الغداء، بخوض 42 لفة وابتعد بفارق 2.2 ثانية عن الصدارة.

وقطع بوتاس ست لفات فقط في الجولة الأولى بسبب مشكلة بصندوق التروس بينما تصاعدت الرياح والرمال بعد الاستراحة.

وكان مجموع لفات ثنائي مرسيدس الأقل على مستوى جميع الفرق وبدا أن هاميلتون يتعثر على الأسفلت الرملي وفي التعامل مع المرآة واشتكى من الدواسات.

وقال توتو فولف رئيس مرسيدس «لم تكن بداية جيدة» مشيرا إلى أن مشكلة صندوق التروس «ظهرت من العدم».

وتستضيف حلبة الصخير البحرينية الاختبارات على مدار ثلاثة أيام أي أقل من نصف فترة اختبارات العام الماضي في حلبة قطالونيا ببرشلونة بمشاركة عشرة فرق.

وسينطلق الموسم الجديد بسباق جائزة البحرين الكبرى في 28 مارس الجاري.

ويطمح مرسيدس للفوز بلقبي السائقين والصانعين للمرة الثامنة على التوالي في انجاز لا سابق له كما يسعى سائقه البريطاني هاميلتون للفوز بلقب البطولة للمرة الثامنة.

وقال هاميلتون «الجولة الثانية لم تخل من الصعاب لكننا سنجد الحلول للمشاكل التي نواجهها».

وأضاف «لم أواجه عاصفة رملية هنا أبدا في كل السنوات التي شاركت فيها بهذه الحلبة والرمال كانت تتحرك مثل الأمطار».

أسرع زمن

وكان أسرع زمن لفرستابن وسجل دقيقة واحدة و30.674 ثانية.

وقال فرستابن «لا نحتاج للحديث عن السرعة الآن ولن تكون محل نقاش حتى التجارب التأهيلية وأول سباق وحينها ستتعرف على السرعات الحقيقية للسيارات».

وتابع «الأمر الرئيسي أن الشعور بالقيادة رائع والانطلاقة ايجابية».

وتصدر ريتشياردو الترتيب في الصباح مسجلا دقيقة واحدة و32.203 ثانية وأكمل 45 لفة بالسيارة التي بدلت محرك رينو بمرسيدس فيما احتل بيير جاسلي سائق ألفا تاوري المركز الثاني وقطع 74 لفة.

وتسبب شارل لوكلير سائق فيراري في رفع الأعلام الحمراء قبل عشر دقائق من استراحة الغداء بعد توقف سيارته في الحلبة وسجل خامس أسرع زمن لكنه أنهى اليوم في المركز 11.

وتسلم زميله الجديد كارلوس ساينز القيادة في الجولة الثانية واحتل المركز الخامس في الترتيب العام.

وواجه هاس مشاكل فنية واكتفى السائق الصاعد ميك شوماخر بخوض 15 لفة وسجل تاسع أسرع زمن في الصباح لكن الروسي نيكيتا مازبين قطع 70 لفة في وقت لاحق.

وشهدت جولة اليوم أول مشاركة لفريق ألباين (رينو سابقا) كما عاد أستون مارتن لبطولة الصانعين لأول مرة منذ 1960. (رويترز)