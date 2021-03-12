شكرا لقرائتكم خبر عن «إينوك» تسجل 44.8 مليون معاملة دفع غير نقدية في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

كشف سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك» عن تسجيل المجموعة أكثر من 44.8 مليون معاملة دفع غير نقدي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الماضي 2020. منها أكثر من 14.7 مليون معاملة غير نقدية عبر نظام إينوك لتحديد هوية المركبات (ViP)- خدمة الدفع اللاتلامسية التي أطلقتها المجموعة للأفراد والشركات.

وأضاف الفلاسي: إن أكثر من 25.5 مليون معاملة غير نقدية تم تنفيذها باستخدام بطاقات الخصم والائتمان. حيث استخدم العملاء بطاقة «سلكت» (ENOC Select Card) لإجراء 3.5 مليون معاملة غير نقدية، كما تم تنفيذ أكثر من 63 ألف معاملة غير نقدية من خلال منصة الدفع «إينوك باي»، في حين أتاح تطبيق حكومة دبي الذكية تنفيذ 85 ألف معاملة غير نقدية إضافية.

وتطرق الفلاسي في حوار له مع ”الخليج 365” إلى أهمية تسريع وتيرة الابتكار والتكنولوجيا خلال مرحلة تفشي «كوفيد -19» ووضع الاستراتيجيات المناسبة والملائمة للتعامل مع هذه المتغيرات.

وقال: ساهم تفشي جائحة كوفيد-19 في تسريع وتيرة الابتكار والتكنولوجيا في استراتيجيات الشركات حول العالم، فقد بــرزت إلى الواجهـــة الحاجة الماسّة لتبني أساليب عمل مبتكـــرة وعاليــة المرونــة لمواكبــة المتغيرات المتسارعة التي مر بها العالم خلال الجائحة والحفاظ على استقرارها وتنافسيّتها.

وقد ساهمت جائحة كورونا في تسليط الضوء على حاجة المجموعة لإدخال التغييرات الملائمة لتعزيز مكانتها كمؤسسة طموحة تتطلع بثقة نحو المستقبل. وبناءً على ذلك، بحثت إينوك في السبل التي تمكّنها من التكيّف والتحوّل في الأفكار والعمليات، ومواءمة الأعمال مع المرحلة الجديـــدة التي رسمـــت ملامحها الظروف الحالية.

ومن هذا المنطلق، تبنت مجموعة إينوك عدداً من تقنيات التحوّل الرقمي في كل أصولها انطلاقاً من إدراكها لأهميتها الكبيرة في تحقيق النجاح مستقبلاً، واعتمدت أحدث التقنيات في الأصول التشغيلية للمجموعة بهدف تعزيز كفاءة العمل والارتقاء بالعائدات لمساهميها.



مشاريع رقمية

وانطلاقاً من سعيها المستمر لتخطيط وتنفيذ عمليات جميع وحدات أعمالها بأسلوب ينسجم في المضمون والأهداف مع الرؤى والتطلعات التنموية الطموحة التي أرست ملامحها قيادتنا الرشيدة، فقد أطلقت المجموعة برنامج مسرّع الأعمال «نكست» الذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية على صعيد العمليات التشغيلية لتعزيز استدامة الأعمال وتحقيق قيمة مضافة على المدى الطويل.

ويأتي تحت مظلة برنامج مسرّع الأعمال «نكست» مشروعين رقميين هما «إينوك لينك» (ENOC Link)، و«بيما» (Beema)، وتعدّ «إينوك لينك» خدمة مبتكرة لتزويد المركبات بالوقود، تم إطلاقها لتوصيل الوقود لأساطيل الشركات في مختلف أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة. أما «بيما» فهي خدمة سبّاقة للتأمين على المركبات عبر الإنترنت.

وتهدف مجموعة إينوك من إطلاق «إينوك لينك» إلى إحداث نقلة نوعية في نموذج الأعمال في القطاع، عبر توصيل الوقود بأسلوب آمن وموثوق وملائم لاحتياجات العملاء من قطاع الشركات، في خطوة تسعى المجموعة من خلالها إلى مواكبة المتطلبات المتغيرة للشركات في المنطقة، إذ تضمن الخدمة الجديدة سهولة الوصول إلى أنواع الوقود في الوقت الذي يختاره العميل، وبما يتوافق مع أعلى معايير الأمان والسلامة.

من جانبٍ آخر، تعدّ خدمة التأمين على المركبات من «بيما» أول منتج من نوعه لتأمين المركبات في دولة الإمارات العربية، يساعد العملاء على توفير النفقات على المركبات التي تقطع مسافات قليلة ويضمن لهم عدم دفع مبالغ تتجاوز بوليصة التأمين العادية لدى القيادة لمسافات طويلة. ويتيح المنتج الرقمي بالكامل إجراء كل عمليات الشراء والتجديد عبر الإنترنت، حيث يمكن للعملاء إنشاء حساب وإدارة جميع البوليصات الخاصة بهم عبر البوابة الإلكترونية.



خدمات لاتلامسية

كما تعاونت متاجر «زووم»، مع كل من NowNow و«إنستاشوب» و«طلبات»، بهدف توفير خدمات توصيل لاتلامسية سريعة وموثوقة تساعد على توفير طرق جديدة وآمنة لخدمة العملاء بعد تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وتحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على دفع أجندة الابتكار قدماً لصياغة حلول سبّاقة تمكّن من استشراف الفرص المتاحة وتضع حلولاً للتحديات الملحّة على مستوى العالم. نحن نعيش في دولة لا تعرف المستحيل بفضل دعم قيادتنا الرشيدة التي لطالما وضعت خططها بناءً على أسس متينة.