شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل أداء أسبوعي للذهب في شهرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الذهب الجمعة، مسجلة أفضل أداء أسبوعي في سبعة أسابيع، إذ عوض تراجع طفيف للدولار وضعف في أسواق الأسهم الضغط الناجم عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1724.16 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد نزوله بما يصل إلى 1.4 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وهو مرتفع 1.4 بالمئة على أساس أسبوعي.

وجرت تسوية عقود الذهب الأمريكية الآجلة على انخفاض 0.2 بالمئة عند 1719.80 دولار.

صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية بما يصل إلى 1.642 بالمئة، وهو أعلى مستوى في أكثر من عام. في غضون ذلك، محا مؤشر الدولار المكاسب، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ويعتبر بعض المستثمرين الذهب تحوطا ضد زيادة التضخم التي قد تأتي في أعقاب إجراءات التحفيز، لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة ينال من بعض الإقبال على المعدن الذي لا يدر عائدا.

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس على مشروع قانون تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار ليدخل حيز التنفيذ وقال إنه سيعكف على الدفع بالبلاد بشكل أكبر للاقتراب من حالتها الطبيعية بحلول الرابع من يوليو تموز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.9 بالمئة إلى 25.85 دولار للأوقية، لكنها تتجه لأفضل أداء أسبوعي في أربعة أسابيع. وزاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 2366.35 دولار. وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1200.41 دولار للأوقية وبمكسب أسبوعي 6.3 بالمئة.

(أ.ف.ب)