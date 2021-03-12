شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «شل» من تداول النفط تتضاعف في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زادت أرباح «رويال داتش شل» العام الماضي من تداول النفط الخام والمنتجات المكررة في 2020 إلى الضعف، مقارنة مع العام السابق لتسجل 2.6 مليار دولار، مما قدم دفعة تعوض الانخفاض في الطلب على الطاقة بسبب جائحة كورونا. وشكلت عمليات تداول النفط لدى شل، المعروفة داخلياً بقطاع التداول والإمداد، 43% من إجمالي أرباح قسم المنتجات البترولية البالغ 5.995 مليار دولار في 2020.

وذكر التقرير الذي نُشر الخميس، أن إجمالي إيرادات التداول في 2019 كانت قد سجلت 1.3 مليار دولار. وأضاف التقرير أن شل، أكبر شركة لتداول الطاقة في العالم، شهدت انخفاضاً نسبته 28% في مبيعات النفط العام الماضي. (رويترز)