شكرا لقرائتكم خبر عن طبع ملصقات الأدوية بلغة «برايل» قريباً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: إيمان سرور

كشفت ناعمة عبدالرحمن المنصوري، عضو المجلس الوطني، مدير إدارة مكتب رعاية المكفوفين بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أنه سيتم قريباً طبع ملصقات إرشادات وتعليمات استخدام الأدوية بلغة «برايل» للمكفوفين، بعد الاتفاق بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ودائرة «صحة - أبوظبي» وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» على تنظيم حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتعريف الأشخاص المكفوفين بالمبادرة.

وقالت، إن تقييم التجربة سيتم من خلال إجراء «استطلاع رأي» عبر منصات التواصل الاجتماعي، يشارك فيه المستفيدون من المبادرة، كما أن الصيدليات ستتعاون في توفير الأدوية لهذه الفئة بعد طباعة الملصقات على الأغلفة الدوائية عن طريق مطبعة المكفوفين التابعة لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.