شكرا لقرائتكم خبر عن 340 عملية زراعة كلى في مدينة خليفة الطبية بأبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: رانيا الغزاوي

كشف مركز زراعة الكلى بمدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي، الذي يعدّ الأكبر من حيث عدد العمليات التي يجريها على مستوى الدولة، عن نجاحه في إجراء 340 عملية لزراعة الكلى، منها 297 لبالغين و43 للأطفال، ومنها 25 من متبرعين متوفين، وذلك منذ إنشاء المركز في عام 2008 وحتى الآن، فيما تعتزم إدارة المركز تقديم خدمات جديدة، منها نقل الكلى التبادلي من غير الأقارب، وخدمة زراعة الكلى من مرضى دون تطابق فئة الدم.

الاكتشاف المبكر

وأكد الدكتور محمد يحيى الصيعري، استشاري أمراض الكلى في مدينة الشيخ خليفة الطبية، أن الاكتشاف المبكر لاضطرابات وأمراض الكلى وتقديم العلاج الملائم لها يطيلان من عمرها، ويعدّ ارتفاع ضغط الدم الأسباب الرئيسية التي تؤدي للفشل الكلوي، ويؤدي عدم الالتزام بالعلاج على المدى الطويل إلى الحاجة لزراعة كلى أخرى، مشيراً إلى أن الزراعة تعدّ الحل الأمثل والبديل عن الغسيل الكلوي.

وأشار إلى أن نسبة النجاح تكون مرتفعة جداً عند زراعة كلية من متبرع حي تربطه صلة قرابة بالمتلقي، تصل النسبة إلى 99.5% للسنة الأولى و98% للسنوات الثلاث التالية، لافتاً إلى أن المتبرعين الأحياء من أقرباء المتلقي يمثلون الاختيار الأفضل مقارنة بالمتبرعين المتوفين؛ حيث تكون نتائج التبرع أفضل على المدى القريب والبعيد، وكمثل أي عملية أخرى قد تكون هناك مضاعفات للجراحة، لكن بحمد الله فإن معدل المضاعفات لدينا منخفض بشكل كبير جداً.

فوائد محققة

ولفت إلى عدد من الفوائد المتحققة للمريض في حالة زراعة الكلى بدلاً من الغسيل الكلوي؛ حيث يخضع المريض لثلاث جلسات أسبوعياً مدة كل منها 4 ساعات، مما يشعره بالإرهاق، مما يهدر وقته خلال اليوم، ويعيقه من إنجاز أعماله.وأشار إلى أن المرضى بشكل عام يخضعون لعدد من الفحوصات قبل البدء في عملية الزراعة، منها فحص لياقة القلب للخضوع لعملية الزراعة، ويتضمن ذلك فحص الجهد أو القسطرة القلبية اعتماداً على تاريخ المريض الطبي، وفحص الأمراض المعدية مثل فيروس الكبد الوبائي «ب و ج»، وفيروس نقص المناعة وأمراض معدية أخرى، وفحص السرطان المبكر كمنظار القولون، وفحص الثدي وعنق الرحم للإناث والبروستاتا للذكور، لافتاً إلى أن التبرع بالكلى لا يشكل خطورة على المتبرعين الأصحاء، ويتم فحص المتبرع بشكل كامل من قبل فريق طبي متخصص؛ لضمان خلوه من الأمراض.