شكرا لقرائتكم خبر عن «البرتقالي» يوقف طموحات شباب الأهلي باللقب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

واصل عجمان صحوته أمام الكبار، فبعد تعادله مع الوحدة 3-3 في الجولة الماضية، حقق تعادلاً مماثلاً مع شباب الأهلي 1-1، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة، ويبقى في المركز الثاني عشر بفارق المواجهة المباشرة عن الفجيرة الثالث عشر قبل الأخير. أما شباب الأهلي الذي فقد منطقياً فرصة المنافسة على اللقب فقد رفع رصيده إلى 34 نقطة، وأصبح هدفه في الجولات المقبلة دخول المربع الذهبي ليس إلا.

وقدم عجمان عرضاً مميزاً على الرغم من أنه افتقد قبل اللقاء صانع ألعابه البرازيلي جارديل؛ بسبب الإصابة بالقطع في الرباط الصليبي، واستحق حارس مرمى «البرتقالي» علي الحوسني لقب رجل المباراة؛ كونه أنقذ الفريق من ركلة جزاء سددها الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف.

وكان شباب الأهلي مندفعاً للهجوم بصورة كبيرة في الشوط الأول، واختلطت أوراقه بعد هدف السبق لأصحاب الأرض والذي جاء مباشرة بعد إهدار ركلة الجزاء، والتي كان من الخطأ إعطاء مهمة تنفيذها لمشاريبوف على الرغم من وجود المتخصصين البرازيلي كارلوس أدواردو والأرجنتيني كارتابيا، كما أن اللاعب الأوزبكي كان بذل مجهوداً كبيراً في الهجمة التي تعرض فيها للدهس وتلقى العلاج وبعد ذلك نفذ ركلة الجزاء.

صفوة الفرق

وعقب نهاية المباراة، قال المصري أيمن الرمادي مدرب عجمان: «عجمان تعادل مع صفوة فرق الإمارات، والذي يضم في صفوفه كوكبة ممتازة من اللاعبين؛ لكننا أظهرنا وجهنا القوي في المباراة وتقدمنا وكان في الإمكان أفضل مما كان، ونحتاج إلى المزيد من العمل في المستقبل لأننا ما زلنا في وضع حرج وصعب».

ووجه الرمادي رسالة إلى لاعبي عجمان عبر «الخليج الرياضي» وقال لهم فيها «أشكركم على ما قدمتموه أمام الوحدة وشباب الأهلي وفي جميع المباريات السابقة وأشكركم على التضحية وتحمل المسؤولية وأنتظر منكم الأفضل وأنا ثقتي بكم كبيرة وأهمس في أذنكم بأن الفترة القادمة لا تتحمل أي هفوة أو خطأ وغفلة ويجب أن نكون في أعلى درجات التركيز».

ومن جانبه، أكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي أنه حذر لاعبيه قبل المباراة بأنه يتوقع أن تكون صعبة؛ نظراً لوضع عجمان في لائحة الترتيب.

وأرجع ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي تراجع مستوى الفريق إلى معاناة اللاعبين من الإرهاق من جرّاء المباريات المتواصلة وقال: «أيضاً نعاني إصابات في الفريق وفقدنا 7 لاعبين أساسيين»، وطالب زملاءه بالخلود للراحة بعد المباريات والتدريبات بعبارة «يجب أن نريح أعمارنا خارج الملعب».

وتابع: طوينا صفحة مباراتنا مع عجمان وأمامنا مباراة كبيرة ومهمة أمام فريق الشارقة وعلينا أن نكون على استعداد بشكل جيد، وهي المباراة مفضلة عند الجمهور، ويحب مشاهدتها.