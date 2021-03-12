شكرا لقرائتكم خبر عن فوز دبا ومصفوت وتعادل الحصن والعربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: علي البيتي

استعاد دبا الفجيرة لغة الفوز بتخطيه مضيفه التعاون 3-صفر الجمعة، ضمن مواجهات الأسبوع ال16 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم،وسجل ل«النواخذة» البرازيليان برونو إدواردو «هدفين» وروجر،ليرفع رصيده في المركز الخامس إلى 22 نقطة.

وعلى ملعبه،سقط دبا الحصن في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه العربي، ليهدر فرصة اللحاق بالمقدمة، ويصبح برصيد 24 نقطة في المركز الرابع، مقابل 18 للعربي.

وفاز مصفوت على الذيد بهدفين أحرزهما البرازيلي جاردل وسعود فرج.

وتختتم الجولة في الخامسة و35 دقيقة من مساء اليوم السبت بمباراتي قمة،تجمعان الإمارات مع العروبة، ومسافي مع البطائح.

وسيكون لقاء «الصقور» المتصدر برصيد 29 نقطة والعروبة الوصيف برصيد 27 نقطة محط أنظار متابعي دوري الأولى، باعتبار أنه يحدد بدرجة كبيرة صاحب البطاقة الأولى في الصعود لدوري المحترفين.

ويمكن القول إن الإمارات حال تجاوز العروبة، سيضمن الصعود والمركز الأول بنسبة كبيرة جداً، وبعده سيكون بحاجة إلى ثلاث نقاط فقط من مبارياته المتبقية، لتحقيق طموح الصعود.

أما العروبة القادم من مربح، فالمباراة بالنسبة له تعتبر الأهم في الدوري والفوز فيها سيكون بست نقاط، فالعروبة عندها سينقض على الصدارة وسيتقدم بفارق نقطة مع وجود مباراة مؤجلة.

أما مباراة مسافي (15 نقطة) والبطائح الثالث(25 نقطة)، فهي مهمة جداً لفريق المدرب عبدالله مسفر الذي يسعى إلى الاستمرار في مطاردة العروبة والإمارات، والاقتراب أكثر منهما وفي الوقت ذاته الابتعاد عن الحصن ودبا الفجيرة.