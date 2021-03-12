شكرا لقرائتكم خبر عن "تنشيط السياحة": اجتماع مع أكبر منظم رحلات بالسوق الألمانى لزيادة السياح لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذى للهيئة العامة لتنشيط السياحة، مجموعة من اللقاءات المهنية بمشاركة محمد فرج المُشرف على أسواق ألمانيا والنمسا وسويسرا بالهيئة، من بينها لقاء مع منظم الرحلات الألمانى TUI، الذى يعد أكبر منظم رحلات بالسوق الألمانى، جاء ذلك فى إطار مشاركة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى في بورصة برلين السياحية ITB والتى تنعقد هذا العام افتراضياً خلال الفترة من 9 إلى 12 مارس 2021.

‎وخلال هذا اللقاء، تم مناقشة العديد من الملفات الهامة، وعلى رأسها بحث آليات تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة ودفع الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الأوروبية بصفة عامة والسوق الألمانى بشكل خاص، إلى جانب إبراز الميزة التنافسية التى يتميز بها المقصد السياحى المصرى عن غيره من المقاصد السياحية الأخرى.

‎وتم استعراض ما قامت به الحكومة المصرية لوضع مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية، والتى من الحفاظ على المواطنين والعاملين بالقطاع وكذلك السائحين.

‎من جانبه، أشار منظم الرحلات الألمانى إلى أهمية المقصد السياحي المصرى بالنسبة للسائح الأوروبى والألمانى بشكل خاص، معربين عن حرصهم على عودة الحركة السياحية إلى مصر.