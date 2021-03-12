شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض لكنه يحقق مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار أمام اغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن النفيس نجح في تحقيق مكاسب هذا الأسبوع.



وتأثر المعدن النفيس سلبا بارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم إلى أعلى مستوى 1.6% الذي يعد الأعلى في أكثر من عام.



كان مجلس النواب الأمريكي قد أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع الموافقة على حزمة التحفيز المقدرة بقيمة 1.9 تريليون دولار والتي تستهدف بها واشنطن دعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.



هذا، وقد وقع الرئيس "بايدن" بشكل رسمي أمس على الحزمة التحفيزية لتنفيذها بشكل رسمي.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.9 نقطة وأقل مستوى عند 91.4 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.2% أو ما يعادل 2.8 دولار وأغلق عند 1719.8 دولار للأوقية، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.3%، وبلغ أعلى سعر في جلسة اليوم عند 1726.1 دولار وأقل سعر عند 1696.6 دولار.