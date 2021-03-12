شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الذهب يواجه دعم قوي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد سعر الذهب دعم قوي عند حاجز 1700.00، ليرتد صعوداً بشكل ملحوظ ويصل إلى 1724.00 الآن، في إشارة لمحاولة التعافي وتحقيق مزيد من المكاسب اللحظية، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن مواصلة الارتفاع وتخطي 1735.00 سيقود السعر لمواصلة الارتفاع والتوجه نحو 1765.00 كهدف إيجابي تالي، بينما الارتداد هبوطاً من المناطق الحالية ليضغط على السعر لاستئناف المسار الهابط الذي يتواجد هدفه الأول عند 1692.00.