شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: إحلال 50 محطة رفع.. واستكمال مشروعات تبطين الترع فى 2021-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مشروعات الرى المستهدف تنفيذها خلال العام المالى القادم 2021-2022، تتضمن أعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حفر وتجهيز الآبار الجوفية، ومشروعات تطوير وحماية مجرى نهر النيل وإنشاء وتدعيم وتأهيل المنشآت الكبرى على المجارى المائية، وكذا مشروعات تطوير وترشيد نظم الرى في زمام مليون فدان.

أضافت الوزارة، في تقرير لها، إنه سيتم إحلال عدد 50 محطة رفع على مستوى الجمهورية، ومشروع استكمال وتطوير مبانى ومعامل المركز القومي لبحوث المياه والدراسات التطبيقية في مجال الموارد المائية، ومشروعات حماية الشواطئ المصرية.

وتابع التقرير، أنه سيتم استكمال مشروعات تبطين وتأهيل الترع، بالإضافة إلى استكمال مشروع البنية القومية لتنمية شمال سيناء بالأراضي المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء اعتمادًا على المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.