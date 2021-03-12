شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يرتفع تزامنا مع صعود العائد على السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة في أعقاب تمرير حزمة التحفيز المالي في الولايات المتحدة فضلا عن صعود العائد على سندات الخزانة الأمريكية.



وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم إلى أعلى مستوى 1.6% الذي يعد الأعلى في أكثر من عام.



كان مجلس النواب الأمريكي قد أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع الموافقة على حزمة التحفيز المقدرة بقيمة 1.9 تريليون دولار والتي تستهدف بها واشنطن دعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.



وذكرت وكالات أنباء أن الرئيس "بايدن" وقع بشكل رسمي أمس على الحزمة التحفيزية لتنفيذها بشكل رسمي.



هذا، وتتواصل الجهود في الولايات المتحدة للسيطرة على فيروس كورونا، وذلك مع تجاوز عدد الوفيات مستوى 530 ألف حالة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.9 نقطة وأقل مستوى عند 91.4 نقطة.