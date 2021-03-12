شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبو» يعزز مكانة الإمارات منصة عالمية لجذب الاستثمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

يتجاوز اقتصاد دولة الإمارات تبعات جائحة «كوفيد-19» سريعاً، وفقاً للمؤشرات وتوقعات التعافي من الفيروس، التي تعتمد على تجارب التحديات التي خاضها اقتصاد الدولة مروراً بتأثيرات الحروب والأزمات التي شهدتها منطقة الخليج العربي والمنطقة ووصولاً إلى الأزمة الاقتصادية العالمية العام 2008 والحرب التجارية بين أمريكا والصين.

ويمثل «إكسبو 2020 دبي» محركاً ومحفزاً إضافياً في صالح اقتصاد الإمارات والذي تستعد الإمارات لاستضافته في الفترة من 1 أكتوبر 2021 وحتى 31 مارس 2020 وما سيكون له تأثير إيجابي كبير على اقتصاد الدولة والمنطقة وآسيا. وتدعم برامج وفعاليات إكسبو 2020 دبي على مدار 6 أشهر روح التفاؤل والأمل والنظر للمستقبل بطريقة إيجابية وبطريقة مختلفة لإيجاد حلول مبتكرة لكل التحديات العالمية التي تواجهنا.

وتتميز دولة الإمارات ببيئة أعمال اقتصادية نشطة ومزدهرة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تتبوّأ المكانة الأولى عربياً وتحتل مكانة متقدمة على مستوى العالم في استقطاب الاستثمارات الخارجية بفعل المقومات التي تتمتع بها.

استقطاب الاستثمارات وتتصدر الإمارات الدول العربية في قدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية، حيث تتميز الدولة بوجود بنى تحتية حديثة ومتميزة، وتبني سياسة اقتصادية فاعلة، وتشريعات اقتصادية حديثة.

من جهة أخرى، تعتبر دولة الإمارات مركزاً تجارياً استراتيجياً يقدم للمستثمرين الأجانب فرصة الدخول إلى الأسواق الإقليمية، فضلاً عن الحرية في تحويل الأموال والأرباح، بالإضافة إلى وجود نظم وتشريعات قانونية فعالة، ومحاكم محايدة، وقوانين وتشريعات لحماية رأس المال الأجنبي، وتعريفات جمركية منخفضة تتراوح ما بين 0 – 5 % تقريباً على كافة السلع، كما لا يوجد في دولة الإمارات ضريبة على الدخل. وتعتبر المناطق الحرة من أهم نقاط القوة في الاقتصاد الإماراتي: تتميز المناطق الحرة بإعفاء ضريبي على الدخل بنسبة 100%، ولا يوجد أي قيود على التبادل التجاري، ومعدلات تضخم متدنية، وسهولة الحصول على التمويل من البنوك الدولية.

تأثير استراتيجي ومنذ أن حازت دولة الإمارات سبق استضافة إكسبو 2020 بفضل تأثيرها وموقعها العالمي وتأثيرها الاستراتيجي في المجتمع العالمي بفعل العديد من العوامل، فإن الإمارات تستعد بكل إمكانياتها للاستفادة القصوى من هذا الحدث بالنسبة لاقتصادها واقتصاد المنطقة، وعبر رصد استثمارات مالية ضخمة لتوفير الخدمات والمرافق للزوّار بداية من الناقلات الوطنية الكبرى والفنادق الراقية والمرافق الترفيهية وغيرها من المرافق التي تعبر عن وجه الإمارات المضياف والتقاليد العربية في التسامح مع كافة شعوب ودول العالم. وسيمثل إكسبو 2020 دبي نافذة واسعة للترويج لزيارة الإمارات بين شعوب العالم ومنصة عالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية من جميع أنحاء العالم، مما يعود بالفوائد الكبيرة على الدولة، وعلى دول المنطقة باعتبار أن هذا الحدث العالمي يقام لأول مرة في دولة عربية وفي المنطقة وإفريقيا.

122.6 مليار درهم وتشير التوقعات إلى أن استثمار الإمارات في «إكسبو 2020 دبي» سيساهم بعائد اقتصادي يصل إلى 122.6 مليار درهم على المدى البعيد وسيخلق آلاف فرص العمل الجديدة فضلاً عن الأثر الاقتصادي الذي سيعود بالنفع على المؤسسات الصغيرة والكبيرة على امتداد عددٍ من القطاعات الاقتصادية لسنوات طويلة. وخلال الأشهر الستة لانعقاد فعاليات إكسبو 2020، سيساعد إنفاق الزوار على التذاكر والبضائع والطعام والشراب والفنادق والسفر، على دفع الاقتصاد بمنحى إيجابي، ضمن رؤية الإمارات 2021 التي تحدد الأهداف التي تسعى الإمارات لتحقيقها والتي تتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة. ويُتوقع أن يستقطب إكسبو 2020 دبي 25 مليون زيارة، 70% منهم من خارج الإمارات ما سيقدم لقطاع الضيافة فرصة لا مثيل لها ليُبرز للعالم ما تمتلكه الإمارات.

وسيستمر الأثر الإيجابي لإكسبو 2020 دبي لسنوات عديدة بعد إسدال الستار على فعالياته، وذلك بفضل مشاريع الإرث التي ستحول موقع الحدث الدولي إلى مجتمع حضري متكامل للعمل والسكن. وسيدعم إكسبو 2020 دبي المشروعات الناشئة والشركات متعددة الجنسيات عبر تعزيز التعاون وتحفيز الابتكار وصنع فرص ملموسة في مجالي التجارة والاستثمار من في خلال مدينة دبي ذات الرؤية الثاقبة، حيث تبحث شركات العالم دوماً من خلاها عن موطئ قدم للتوسع في سوق سريعة النمو تضم نحو 3.5 مليار نسمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

تصوُّر جديد وبحضور ملايين الزوار ومشاركة أكثر من 190 دولة، سيكون إكسبو 2020 دبي المكان المناسب لتحفيز روابط الأعمال وإنشاء أسواق وتدفقات إيرادات جديدة. وسيدعم الحدث الاستفادة من فرص أعمال فريدة وبناء العلاقات مع الشركات الأخرى والاستفادة من بوابة مجانية يوفرها «إكسبو 2020 دبي تتيح للشركات التواصل والتعاون والتنافس على الفرص عالميا، والانضمام إلى 40 ألف مورّد من أكثر من 150 دولة. وفي السياق، سيقدم إكسبو 2020 دبي فرصة غير مسبوقة لقطاع السياحة الدولي، حيث من المتوقع أن يأتي ملايين الزوار من أنحاء العالم لحضور الحدث من دول العالم، لاسيما من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. ويعد إكسبو 2020 دبي فرصة ممتازة لقطاع السياحة بأكمله من خلال الترحيب بالعالم في دبي، حيث انتعاش أعمال وكلاء السفر والضيافة والشركات المعنية بسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض وغيرها من قطاعات التسوق والترفيه والنقل والمواصلات.

نظرة متفائلة وتؤكد النظرة المتفائلة لما بعد «كوفيد-19» عودة النمو الاقتصادي في القطاعات كافة بفعل التطلع للمستقبل واستمرارية الحياة رغم التحديات التي خاضها العالم بسبب انتشار الفيروس وأن الدول التي تتمتع بنظرة إيجابية وتوظيف طاقاتها الاقتصادية والأفراد توظيفاً أمثل ستكون الأعلى استفادة من التعافي ويعد «اكسبو 2020» دبي من أبرز عوامل التفاؤل التي تتمتع بها دولة الإمارات. وسيساهم نجاح سياسات دولة الإمارات في الاقتصاد المفتوح والتشريعات المرنة وتلبية احتياجات الأعمال الأفراد في رسم آفاق جديدة لاقتصاد الدولة وتعزيزاً لصورتها الجميلة على الصعيد الإقليمي والعالمي. ومع اقتراب انطلاق إكسبو 2020 دبي، يعد الحدث عامل جذب كبيراً للمستثمرين وكبار رجال الأعمال من جميع أنحاء العالم بحثًا عن الاكتشافات والأفكار الحديثة التي تسرع التعافي من أزمة «كوفيد-19».

مواصلة العمل وتواصل اللجنة العليا لـ «إكسبو 2020 دبي» جهودها لإنجاز حدث دولي استثنائي يستحق بجدارة أن يكون الأفضل في تاريخ الحدث في العالم، فيما تسير الأعمال في الموقع وأجنحة الدول المشاركة وفقاً للخطط الموضوعة لها وفقاً لتوجيهات قيادة الدولة الرشيدة التي لا تدخر جهداً في سبيل إنجاز هذا الحدث الدولة.