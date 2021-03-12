شكرا لقرائتكم خبر عن عوائد السندات الأمريكية الأعلى في عام.. «وول ستريت» تتراجع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرضت مؤشرات وول ستريت للضغوط، الجمعة، بعد الإغلاق عند ارتفاعات غير مسبوقة في الجلسة السابقة؛ إذ أذكى ارتفاع في عوائد السندات الأمريكية مخاوف التضخم من جديد، وقوض الإقبال على الأسهم ذات معدلات النمو المرتفعة. وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في عام في خطوة سريعة يوم الجمعة، في علامة على تفاؤل أكبر بشأن عودة اقتصادية حادة من الوباء، ولكنه أيضا انعكاس لتزايد المخاوف من التضخم في أعقاب حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار والتي من المتوقع أن تسرع الانتعاش أكثر وتضخم الإنفاق الحكومي. وارتفع عائد سندات أجل 10 سنوات إلى 1.642%، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عام. وارتفع عائد أجل 30 عاما بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.385%. وأثرت التحركات في العوائد على الأسهم الأمريكية حيث انخفض ستاندرد آند بورز 0.3%.

وفقد ناسداك أكثر من 1% وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة. وارتفعت عوائد سندات الخزانة بعد أن وقع بايدن حزمة تخفيف فيروس كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار لتصبح قانونا.

وسترسل الخطة مدفوعات مباشرة تصل إلى 1400 دولار لمعظم الأمريكيين. وقال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جين بساكي إن الودائع المباشرة ستبدأ في ضرب الحسابات المصرفية للأمريكيين في أقرب وقت نهاية هذا الأسبوع.

كذلك، ارتفعت العوائد بعد أن جاء عدد مطالبات البطالة الأسبوعية الجديدة أقل من المتوقع يوم الخميس، حيث بلغ مجموعها 712 ألفا للأسبوع المنتهي في 6 مارس، أي أقل من تقدير 725 ألفا. (وكالات)