شكرا لقرائتكم خبر عن 5.2 مليار درهم سيولة الأسواق الأسبوعية.. 2.2 مليار على سهمين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

سيطر التذبذب على أداء الأسهم المحلية، مع تباين أداء «القيادية» من جلسة إلى أخرى، فيما شهدت مؤشرات الأسواق تحركات أفقية في أغلب الجلسات، التي اختتمها المستثمرون بعمليات تجميعية على أسهم البنوك القيادية في جلسة يوم الخميس، وسط سيولة تجاوزت 5 مليارات درهم.

وعلى صعيد الإغلاقات الأسبوعية، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة طفيفة 0.16% إلى مستوى 2573.48 نقطة بدعم من «الإمارات دبي الوطني» بينما هبط مؤشر سوق أبوظبي بنسبة أسبوعية بلغت 1.5% إلى مستوى 5606.8 نقطة.

وفي جلسة يوم الخميس فقط، ارتفعت كافة الأسهم القيادية في البنوك بدءاً من «الإمارات دبي الوطني» 2.64% و«دبي الإسلامي» 1.5% و«أبوظبي الأول» 0.84% و«أبوظبي التجاري» 0.32% و«أبوظبي الإسلامي» 0.21%.

واستفادت هذه الأسهم من توجه الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في آخر جلسات الأسبوع، بصافي استثمار تجاوز حاجز 50 مليون درهم كمحصلة شراء، منها 40.98 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي و9.27 مليون درهم محصلة شراء في دبي.

واستقطبت الأسهم سيولة أسبوعية بقيمة 5.23 مليار درهم منها 4.4 مليار درهم في سوق أبوظبي و833.67 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.46 مليار سهم توزعت بواقع 806.9 مليون سهم في أبوظبي و659.37 مليون سهم في دبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 27.3 ألف صفقة.



سوق دبي



وارتفع مؤشر سوق دبي المالي في أسبوع بنسبة 0.16% إلى مستوى 2573.48 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والاستثمار والتأمين والاتصالات والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك 1.43% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 4.95% على الرغم من نزول «دبي الإسلامي» 1.8%.

وزاد قطاع الاستثمار 1.5% مدعوماً بارتفاع «دبي للاستثمار» 2.7% و«شعاع كابيتال» 1.43% في مقابل نزول «دبي المالي» 1.87%.

وعلى العكس، نزل قطاع العقار 2.1% نتيجة نزول «إعمار العقارية» 1.9% و«إعمار مولز» 2.26% و«الاتحاد العقارية» 0.37% و«داماك» 8.13% في مقابل ارتفاع «إعمار للتطوير» بنسبة 2.9% و«ديار» 0.37%.

كما انخفض قطاع النقل 0.95% متأثراً بانخفاض «أرامكس» 2.3% و«الخليج للملاحة» 0.56% في مقابل صعود «العربية للطيران» 0.79%.



سوق أبوظبي



سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تراجعاً أسبوعياً بنسبة 1.5% إلى مستوى 5606.8 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والعقار والطاقة والصناعة والسلع والخدمات.

وانخفض قطاع البنوك 3.63% بعد انخفاض «أبوظبي الأول» 3.89% و«أبوظبي التجاري» 0.32% و«أبوظبي الإسلامي» 1.46%.

ونزل قطاع العقار 0.91% نتيجة نزول «الدار» 1.35% و«رأس الخيمة العقارية» 2.8%.

وهبط قطاع الطاقة 1.1% مع هبوط «أدنوك للتوزيع» 1.63% و«طاقة» 1.43% على الرغم من ارتفاع «دانة غاز» 10.56%.

وفي المقابل، ارتفع قطاع الاستثمار 2% مستفيداً من ارتفاع «إشراق» 3.13% و«الواحة كابيتال» 1.72% و«العالمية القابضة» 2.08%.

وزاد قطاع الاتصالات 1.59% نتيجة ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.



توجه السيولة



وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق العاصمة، تصدر القائمة «أبوظبي الأول» من خلال استقطابه 1.15 مليار درهم وأغلق سعره عند 14.34 درهم، تلاه «الدار العقارية» بسيولة قدرها 1.13 مليار درهم ليغلق عند 3.65 درهم، ثم «العالمية القابضة» باستحواذه على 816.35 مليون درهم وأقفل عند 49 درهم.

وعلى صعيد تداولات سوق دبي، تزعم القائمة «إعمار العقارية» من خلال استقطابه 192.27 مليون درهم مغلقاً عند مستوى 3.59 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة قدرها 168.6 مليون درهم وأقفل عند 4.71 درهم، ثم «أمانات» بتداولات قدرها 70.7 مليون درهم مغلقاً عند 0.875 درهم، بينما بلغت التداولات على «الإمارات دبي الوطني» قرب 70 مليون درهم أيضاً ليغلق عند مستوى 11.65 درهم.



الارتفاعات والانخفاضات



وسجل «الإمارات للتأمين» الارتفاع الأكثر بسوق أبوظبي خلال أسبوع بنسبة 14.93% مغلقاً عند 8.39 درهم، تلاه «العربي المتحد» مع صعوده 13.61% وإغلاقه عند 0.885 درهم، ثم «دانة غاز» بارتفاع 10.56% وإغلاق عند 0.785 درهم.

وعلى العكس، جاء في مقدمة المتراجعين «أبوظبي لمواد البناء- بلدكو» بنسبة 16.51% إلى مستوى 0.182 درهم، تلاه «أبوظبي لبناء السفن» وهبط 12.7% إلى مستوى 2.05 درهم، ثم «الوطنية للتكافل» بنزوله 10.21% إلى 0.853 درهم.

وفي سوق دبي، كان الارتفاع الأكثر من نصيب «المدينة للتمويل» بنسبة 9.54% مغلقاً عند 0.218 درهم، ثم «اكتتاب» بنموه 7.5% وإغلاقه عند 0.215 درهم، تلاه «سلامة للتأمين» بصعوده 5.4% وإغلاقه عند 0.875 درهم.

وعلى العكس، سجل «الإمارات للمرطبات» التراجع الأكثر بنسبة 40.6% إلى مستوى 14.3 درهم، تلاه «تكافل الإمارات» بنزوله 12% وإغلاقه عند 1.32 درهم، ثم «مصرف السلام السودان» الذي أغلق متراجعاً 8.9% عند مستوى 1.43 درهم.



الجنسيات



وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 34.3 مليون درهم محصلة شراء، منها 9.46 مليون درهم محصلة شراء العرب و24.82 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 34.3 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 30.35 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و3.93 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 118.67 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والعرب والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 118.67 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 23.3 مليون درهم محصلة بيع العرب و80.46 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و14.9 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.



المؤسسات



وعلى صعيد المحافظ الاستثمارية فقد اتجهت نحو التسييل في أسبوع، بصافي استثمار بلغ 20.3 مليون درهم محصلة بيع، منها مليون درهم فقط محصلة بيع في سوق دبي، و19.3 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 20.3 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع مليون درهم محصلة شراء في دبي و19.3 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.