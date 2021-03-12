شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تفسير تغيـّر الظروف المناخية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مايكل أيزنشتاين *

ثمة عوامل عديدة، قد تُسهم في انهيار نظامٍ بيئي على مدار آلاف السنين، وقد كشفت عملية البحث الشاملة التي أجرتها فاليسكا ديكر، من جامعة بون، بالتعاون مع زملائها عن الدور الذي أدته التغيرات المناخية في تدمير النظام البيئي الذي ازدهر يوماً ما على طول الساحل الشمالي الشرقي لعُمان.

وقبل ألف عامٍ من اليوم، كانت هذه المنطقة معمورةً وتكسوها المروج الخضراء، وتقول ديكر: «تُظهِر الأدلة الرسوبية والجيوكيميائية وجود بحيرات صغيرة تحيط بها أشجار المانجروف، سَكَنَ البشرُ بالقرب منها في بعض مواسم العام»، إلا أن هذه المنطقة تحولت بصورة كبيرة إلى صحراء في فترة ما، خلال الستة آلاف عام الماضية.

ولا تزال الأسباب الكامنة وراء هذا التحوّل يشوبها الغموض، وقد أخذت ديكر على عاتقها مهمة إماطة اللثام عن هذا اللغز، في إطار تحضيرها لرسالة الدكتوراه بالتعاون مع جوستا هوفمان، المشرف على الرسالة؛ إذ سلَّطا اهتمامهما على ثلاثة عوامل ربما كان لها هذا التأثير الهائل على النظام البيئي الساحلي بتلك المنطقة، ألا وهي: تغيُّر مستويات البحر، والتأثير البشري، والتغيرات المناخية.

وأشجار المانجروف موطن للنباتات التي تزدهر في المياه الساحلية قليلة الملوحة، إلا أن التحولات في مستويات البحر قد تقضي عليها؛ إذ إنها تُحدث تغييرات كبيرة للغاية في مستوى ملوحة التربة، لكن الباحثين استبعدوا هذا الاحتمال، بعد إجراء قياس دقيق للتوزيع المكاني للمخلفات الجيولوجية لأشجار المانجروف القديمة، وأظهرت النتائج التي توصلوا إليها أن هذه الطبقات من الأشجار كانت موجودةً في ظل المستويات القديمة من المد والجزر في هذه المنطقة الساحلية، وأن أعلى مستويات وصل إليها المد والجزر لم تشهد تغيرات ملحوظة على مدار سبعة آلاف عام.

وفي طرحٍ بديل، أشارت أبحاثهم إلى العواقب المناخية الناجمة عن تحركات بمنطقةٍ بالغلاف الجوي تُسمى «منطقة التقارب بين المدارين»، وهي عبارة عن نظام ضغط منخفض يطوِّقُ الأرض بالقرب من خط الاستواء، وتندر فيه الرياح نسبيّاً، وقد أشارت عدة دراسات إلى أن منطقة التقارب بين المدارين، تزحزحت بقدر ملحوظ نحو الجنوب في وقت قريب من الحقبة الزمنية نفسها التي شهدت فَناء أشجار المانجروف من ساحل عُمان، وربما كانت هذه الإزاحة مسؤولةً عن الانخفاض الهائل في معدل هطول الأمطار على مدار الزمن.

وتلفت ديكر إلى أن هذا التفسير لا يزال مجرد فرضية، إذ تقول: «إن بعض الباحثين يرون أن منطقة التقارب بين المدارين لم تشهد أي تغير على الإطلاق»، ولذلك، تعمل ديكر بالتعاون مع زملائها على توسيع دائرة أبحاثهم، لتغطي المناطق المحيطة بالساحل العُماني للتحقق بشكل أكبر مما توصلوا إليه من نتائج، سعياً للوصول إلى إعادة تكوين تاريخ مفصَّل لتلك الأنظمة البيئية الساحلية.

* سيانتفيك أمريكان