شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس ينال النصر 3-2 في «ريمونتادا» مجنونة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي - أيمن بشير

قلب بني ياس تأخره 1-2 أمام ضيفه النصر حتى الدقيقة 87 إلى فوز مجنون بعد عودة«ريمونتادا» مثيرة حين سجل هدفين خلال 5 دقائق ليفوز «السماوي» 3-2 ضمن المرحلة 20 من دوري الخليج العربي في المباراة التي جرت الجمعة على ملعب الشامخة.

سجل الجزائري مهدي عبيد أولاً لصالح الفريق الأزرق في الدقيقة ( 45+2 ) قبل أن يعدل البرازيلي جواو بيدرو النتيجة في الدقيقة (58) وأعاد البرتغالي توزي النصر للتقدم في الدقيقة (69)، ولكن سلطان الشامسي عدل النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة (87) قبل ان يخطف القائد فواز عوانة الفوز لصالح «السماوي» في الدقيقة (92) ليتحول الملعب إلى فرحة عارمة في الدكة الفنية.

وتمسك «السماوي» بحلم نيل اللقب الأول في تاريخه بعدما رفع غلته إلى 42 نقطة أجلسته في الوصافة بفارق نقطتين خلف الجزيرة، وفي المقابل أضعفت الخسارة السادسة هذا الموسم آمال النصر في المنافسة ليبقى في مركزه الرابع برصيد 36 نقطة. كشفت بداية المباراة الرغبة الكبيرة من الفريقين على خطف هدف يسهل المواجهة ، فكانت الهجمات متبادلة خاصة الفريق الضيف الذي كان لاعبوه يعلمون أن الفوز يضعهم خلف الوصافة بنقطة ليصبحوا على بعد 5 نقاط من الجزيرة صاحب الصدارة. وفي الجانب الآخر، ورغم أن بني ياس كان يلعب بتوازن إشكّلَ خط هجومه خطورة كبيرة على دفاع النصر ، وكاد المدافع ليما أن يقع في المحظور بعد محاولة إيقاف سهيل النوبي المنطلق بتدخل قوي اعتبره الحكم ركلة جزاء قبل أن يوقفه تدخل حكم «فار» باعتبار أن التدخل عادي وليس هناك مخالفة. وتمكن النصر من هز الشباك قبل انطلاقة صافرة نهاية الحصة الأولى بدقيقتين عن طريق متوسط الميدان الجزائري مهدي عبيد بعد أن وصلت إليه الكرة من هجمة كانت نموذجية.

عاد بني ياس من غرفة الملابس أكثر رغبة في الهجوم وتنوعت الهجمات إلى ان استخدم جواو بيدرو سلاح التسديد وأرسل قذيفة بعيدة المدى هدف رائع أشعل المباراة ليعود الضيوف إلى الضغط الهجومي، ويسجل توزي هدف التقدم مستفيداً من تمريرة رائعة لتيجالي ، وكانت الفرصة مواتية لأصحاب الملعب لإدارك التعادل حين عاد الحكم إلى «فار» لاحتساب ركلة جزاء ولكن بيدرو سددها أعلى مرمى الحارس شامبيه، ولم يرفع أبناء المدرب الروماني إيسيلا الراية ونالوا النصر من ضيوفهم في 5 دقائق حين سجل الجناح سلطان الشامسي والقائد فواز عوانة هدفين خلال 5 دقائق في الوقت القاتل لتنتهي المباراة بفوز مثير لصالح بني ياس على النصر 3-2.