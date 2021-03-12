شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أن ظل يحترق 20 يوماً.. نهاية «عقار الجحيم» بـ «الديناميت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

قامت السلطات المختصة في مصر بتفجير «عقار الهرم»، أو ما يعرف إعلامياً بـ «عقار الجحيم»، الواقع بالقرب من الطريق الدائري بمحافظة الجيزة، بـ«الديناميت»، بعد نحو شهر ونصف الشهر من احتراق العقار.

وأظهرت لقطات فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، لحظات تفجير المبنى التي لم تستغرق سوى ثوانٍ، ليتساوى ركامه بالأرض.

وأدى اندلاع حريق مصنع أحذية أسفل العقار المكون من 13 طابقاً، ويضم 108 وحدات سكنية، منها 15 مأهولة، إلى استمرار الحريق نحو 20 يوماً، وشاركت في إخماده أكثر من 10 سيارات إطفاء.

وكانت السلطات المختصة قد هدمت جدران وحوائط 3 طوابق لكشف الأعمدة التي زُرعت بها كمية من المتفجرات. وقررت اللجنة الهندسية بمحافظة الجيزة طريقة هدم العقار عن طريق تفجيره، وألقت أجهزة الأمن القبض على مالك العقار، وأمرت النيابة بحبسه في 2 فبراير الماضي 4 أيام على ذمة التحقيقات. ووجهت إليه تهم إقامة عقار من دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانوناً، وعدم اتخاذه بوصفه صاحب عمل الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، مما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة.