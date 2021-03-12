شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يعبر الظفرة بـ "النيران الصديقة" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء - نزار جعفر

حول اتحاد كلباء تأخره أمام ضيفه الظفرة صفر-1 إلى فوز 2-1 بهدف "النيران الصديقة" خلال اللقاء الذي جمعهما الجمعة على ملعب كلباء في ختام مواجهات الأسبوع ال20 لدوري الخليج العربي.

وبهذا الفوز الذي يعد الثامن ل"النمور" في المسابقة يرفع الفريق رصيده إلى 29 نقطة في المركز التاسع، محققاً أعلى حصاد في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين، فيما تواصلت معاناة الظفرة للجولة الثانية على التوالي وتجمد رصيده عند 20 نقطة.

انتهى شوط المباراة الأول بتقدم الظفرة بهدف أحرزه السنغالي ماكيتي ديوب في الدقيقة 46 من كرة ساقطة أخطاً الحارس جمال عبد الله في تقديرها مع زميله مالابا تجد المتابع ديوب التي اودعها الشباك بسهولة.

ورغم السيطرة والأفضلية التي بدأ بها كلباء المباراة ، لكنه أفتقد في الكثير من الأحيان للفاعلية الهجومية في ظل اعتماد ضيفه الظفرة على التنظيم الدفاعي والارتداد المعاكس.

فاجأ اتحاد كلباء ضيفه بهدف التعادل في الدقيقة 63 بقدم البرازيلي رومولو سانتوس مستغلاً كرة زميله مالابا الرأسية، وواصل "النمور" الضغط الهجومي بحثاً عن هدف ثان وقد ساعده التراجع غير المبرر من جانب الفريق الظفراوي والانكماش في المنطقة الخلفية في سيطرته، لتعلن الدقيقة 84 عن هدف الفوز بعدما سدد السويسري ديفيد مارياني كرة من ركلة حرة أصابت مهاجم الظفرة الإسباني بيدرو كوندي الذي سجل بالخطأ في مرماه.

أدار المباراة الحكم حمد علي يوسف وعاونه على الخطوط جمعة المخيني وعلي مخلوف ونواف الزيودي حكماً رابعاً، وسلطان ساحوه مقيم الحكام وناصر الحمادي مراقب المباراة.