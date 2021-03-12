شكرا لقرائتكم خبر عن الأنشطة اللامنهجية والأمان يعززان شعور الطلبة بالانتماء للمدرسة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين - راشد النعيمي

عوامل المناخ المدرسي التي قد تؤثِّر في إحساس الطلبة المراهقين بالانتماء للمدرسة باستخدام نظرية البيئة المدرسية كإطار عام لتفسير نتائج الدراسة، والتي ترى أن المدرسة نظام مصغر يؤثر، ويتأثر بالأنظمة الأخرى في المجتمع كانت محور رسالة دكتوراة أجازتها كلية التربية في جامعة الإمارات العربية المتحدة قدمتها الباحثة الدكتورة وفاء محمد علي الزعتري من قسم أصول التربية بعنوان: «أثر المناخ المدرسي على شعور الطالب المراهق بالانتماء إلى المدرسة: دراسة بطريقة المنهج المختلط ».

الدكتورة وفاء محمد أشارت إلى أن نظام التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة يعمل ضمن نسق يُولي نتائج وأداء الطلبة اهتماماً متزايداً، وذلك تماشياً مع مستهدفات الأجندة الوطنية للدولة 2021 ومتطلبات التنافس العالمي لتقديم تعليم من الطراز الأول لطلبة الإمارات.

وتوصلت الدراسة إلى أن طبيعة العلاقة بين المعلم والطالب، والامتحانات المتكررة، والمناهج الدراسية، والسلوك العدواني لبعض الطلبة كانت من الأسباب الرئيسية الكامنة وراء نقص رغبة بعض المراهقين في الذهاب إلى المدرسة، وشعورهم بضعف الانتماء إليها، و في المقابل، كانت العلاقات الإيجابية بين الأقران، والإحساس بالأمن والسلامة، والأنشطة اللاصفية أسباباً تجعلهم يشعرون بالانتماء إلى مدرستهم.

وقد أوصت الدراسة بضرورة إحاطة مديري المدارس وصناع السياسات بمدى تحسين الممارسات في المدارس التي من شأنها تلبية الاحتياجات التنموية النفسية والاجتماعية المعزِّزة لانتماء الطلبة المراهقين والانتباه إلى بناء الشخصية وليس فقط الإنجاز والتحصيل، والاستفادة من المعارف والمهارات والأنشطة خارج سياق الصف الدراسي، وتعزيز المهارات الاجتماعية ومهارات التواصل لدى الطلبة.

وبحسب الدراسة يجب على المدرسة تعزيز علاقات جيدة بين الطلبة من خلال التأكيد على أهمية الصداقة والعمل الجماعي ، وبذل المزيد من الجهد للحد من التنمر والسلوك العدواني بين الطلبة من خلال وضع قواعد واضحة وصارمة وتثقيفهم وتوعيتهم حول احترام الآخرين وكيفية التحكم في غضبهم ، كما أوصت الدراسة أيضاً بضرورة منح المعلمين الوقت الكافي لإعداد الأنشطة المحفزة للتفكير، والتي تتماشى مع مهارات القرن الحادي والعشرين وسمات هذا الجيل من المتعلمين ، ومن الضروري أيضاً منح المعلمين الوقت الكافي للتعرف إلى طلابهم والعمل معهم عن قرب ومنحهم فرصاً أكبر للتعبير عن آرائهم ، ويمكن للمعلمين تشجيع التفاعل بين الأقران من خلال الإشراف على العمل الجماعي وتشجيع الطلبة على المشاركة في الأنشطة اللامنهجية ، باعتبار أن هذه الأنشطة تعلم المهارات الاجتماعية والتواصل ويمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على الشعور بالانتماء، وعلى المعلمين تعويض نقص الدعم الأبوي من خلال تفهم طبيعة الطالب المراهق والاهتمام به. كما يجب على المعلمين تجنب إهانة الطلبة أو إحراجهم أمام أقرانهم أو استخدام العقاب كونها من الأسباب التي تؤدي إلى ضعف انتماء الطالب لمدرسته.

وخلال أطروحتها تمكنت الباحثة من تطوير مسح لجمع البيانات الكمية من عيِّنة شملت 216 طالباً، و227 طالبة في الصف الحادي عشر، و264 من معلميهم ، وتم استخدام الانحدار الخطي المتعدد لتحليل استبيانات الطلبة والمعلمين، وأجرت كذلك مقابلات مع عدد من المراهقين الذكور والإناث ومعلميهم في مدارس مدينة العين.