شكرا لقرائتكم خبر عن 16 شرطاً للوقاية من الأمراض المنتقلة من الحيوان للإنسان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

حددت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 16 شرطاً ومتطلباً، للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض المشتركة التي تنتقل للإنسان من الحيوان مباشرة، عند ممارسة الصيد البري، أو عند تجهيز الذبائح المصابة أو استهلاك اللحوم ومنتجاتها.

وأكدت الهيئة أنه يجب على منظمي أنشطة الصيد البري البدء بجمع معلومات عن المنطقة المراد الصيد فيها قبل القيام برحلات الصيد، وخاصة عن أوضاع صحة الحيوان والموقف الوبائي للأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة التي تنتقل للإنسان من الحيوان مباشرة، أو بواسطة تجهيز الذبائح المصابة أو استهلاك اللحوم ومنتجاتها والحصول على معلومات كافية من السلطات البيطرية المسؤولة بالدولة قبل السفر.

وأوضحت في دليل إرشادي لحفظ وتخزين لحوم حيوانات وطيور الصيد البري والقنص، أن هناك العديد من الأمراض التي تشكل خطورة على ممارسي الصيد وتنتشر في دول معينة في العالم مثل حمى الكنغو النزفية Fever hemorrhagic Congo Crimean وهو مرض يسببه فيروس ينقله القراد، أو يصاب به الصيادون عن طريق تعرضهم للسوائل الجسمية للطريدة، ويوجد بشرق أوروبا والهند والشرق الأوسط وإفريقيا، ومرض حمى الوادي المتصدع Fever Valley Rift الذي يسببه فيروس ينقله البعوض وينتشر بالجزيرة العربية وإفريقيا، إضافة لعدد من الأمراض الأخرى.

وحددت الهيئة الشروط والخطوات الوقائية المهمة التي يتعين اتباعها لتجنب الإصابة بتلك الأمراض أو نقل الأمراض الحيوانية عن طريق المنتجات داخل الدولة، لتلافي التأثير السلبي في الثروة الحيوانية المحلية منها: «الاطلاع على الموقف الوبائي لأمراض الحيوان بالمنطقة المزمع الصيد بها، واستشارة السلطات البيطرية المعنية حول استخدام بعض الحيوانات (كالصقور والكلاب السلوقية) كأداة للصيد، لتقرير صلاحيتها وخلوها من الأمراض، والامتناع عن القيام بالصيد إذا كان الشخص في وضع صحي غير جيد كالإصابة بأية أمراض عارضة بعد وصوله لمنطقة الصيد، نظراً لتدني المناعة في تلك الحالة وسهولة التقاط بعض مسببات الأمراض».

وتضمنت المتطلبات والشروط أيضاً تطبيق الاحتياطات الضرورية للوقاية من لسع الحشرات الزاحفة والطائرة بمنطقة الصيد، وتجنب صيد الحيوانات البرية أو الطيور التي تبدو عليها علامات غير طبيعية (كالهزال والإسهال والإصابات المنتشرة بالطفيليات الخارجية كالقراد والجرب، وتجنب الأكل والشرب أو التدخين أو استخدام الهواتف أثناء تنظيف وتجهيز الحيوانات والطيور المصطادة، والالتزام بالألبسة الواقية كقفازات الأيدي عند التعامل مع ذبائح الطرائد لتجهيزها بالموقع، وإزالة أماكن الجروح القديمة بجسد الطريدة إن وجدت خاصة إذا تلوث اللحم بالصديد جراء ذلك، والتخلص من منطقة الجرح والتلوث بالكامل.

كما اشتملت الشروط أنه يتوجب عدم كسر جمجمة الحيوانات ذات القرون التي تظهر عليها علامات غير طبيعية، واستخدام منشار يدوي مناسب لإزالة القرون والحرص على حماية الوجه بالنسبة لمن يقوم بالإزالة، وعدم تصويب الطلق الناري عند استخدامه باتجاه منطقة البطن لتجنب التسبب بمعاناة غير ضرورية للحيوان، وتلويث اللحم بمحتويات القناة الهضمية ويتوجب التخلص من تلك اللحوم عند حدوث ذلك.

وتجنَّب استهلاك لحوم الطرائد النيئة أو التي لم تعرض لحرارة كافية جيداً لتقليل الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء، ولذلك يتوجب تعريض لحم الطرائد لدرجة حرارة 6.65– 2.82 مئوية لوقت كاف حتى يتوقف خروج السوائل التي تقطر من اللحم أثناء ذلك ويتغير اللون الوردي المميز للحم الطازج (تبعاً لطبيعة لحم الطريدة)، أما لحوم الطيور فيجب تعريضها لدرجة حرارة 9.73 مئوية لوقت كاف، بالإضافة إلى التبريد السريع لكافة أنواع اللحوم وعدم تركها في درجة حرارة الغرفة العادية لفترة طويلة، نظراً لاحتمال تلوث اللحم المطبوخ الذي لا يتم تبريده سريعاً أو حفظه بطريقة سليمة ببعض أنواع البكتيريا الخطيرة مثل (الكولوستريديوم) botulinum Clostridium و perfringens Clostridium،علماً بأن تجميد وخفض درجة حرارة اللحم، قد تمنع التغير في خواصه وليس بالضرورة أن تمنع انتقال العدوى منه، إذا كان ملوثاً منذ البداية، ولم تتبع السبل السليمة في منع التلوث.