شكرا لقرائتكم خبر عن تعاونية الاتحاد تنشئ مزرعة في فرعها بـ«الورقاء سيتي مول» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: يمامة بدوان

أطلقت تعاونية الاتحاد في دبي، «مزرعة الاتحاد» داخل فرعها في «الورقاء سيتي مول»، كمفهوم جديد للمنتجات الصحية التي لا تحتوي على أي إضافات، وخالية من المبيدات الحشرية، حرصاً منها على توفير منتجات، تسهم في تعزيز مفهوم اتباع نمط صحي كأسلوب حياة.

وأوضح يعقوب البلوشي، مدير إدارة تجارة الأغذية الطازجة في التعاونية، أن مزرعة الاتحاد ستنتج 16 صنفاً من المنتجات الورقية العضوية، بطاقة إنتاجية تراوح من 15 إلى 20 كيلوجراماً يومياً، ضمن خطط العمل المرسومة؛ حيث حرصت التعاونية على إدراج هذا النوع من المزارع لأول مرة في الورقاء سيتي مول، كخطوة أولى لإدراج هذا المفهوم في الفروع المستقبلية؛ إذ يمكن للمستهلك أن يشاهد بنفسه المراحل التي مر بها المنتج، حتى موعد قطفه وعرضه على أرفف التعاونية.

وأشار إلى أن التعاونية تحرص على توفير أجود أنواع الخضراوات والفواكه بأسعار تنافسية؛ حيث توفر منتجات واسعة من الخضراوات والفواكه في فروعها؛ لتلبي أذواقهم وتراعي التنوع الثقافي.

وأضاف: إن مزرعة الاتحاد تنتج سلعاً طازجة وصحية 100%، من دون إضافة أي هرمونات أو منتجات كيميائية؛ حيث تعد من ضمن الأوائل من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، تأكيداً منها على أهمية تقديم الغذاء الآمن للمستهلك، الذي تضع أولوية سلامته في المقام الأول، وحرصاً من التعاونية على نشر ثقافة تسوق المنتجات العضوية والمحلية، في ظل زيادة المساحات المخصصة لها في الفروع كافة، تشجيعاً للمنتج الوطني.