شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة العامة لمنتجات الخزف: تشغيل بعض الأصول المتوقفة لمصنع السيراميك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني "شيني"، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه تم تشغيل الأصول المتوقفة في مصنع السيراميك بلغ ما قيمته 7.833 مليون جنيه، وجاري الانتهاء من عمرات باقي الأصول بالمصنع، كما تم تكهين بعض أصول مصنعي الصحي والبورسلين بقيمة 14.842 مليون جنيه، 836 ألف جنيه، على التوالي، مضيفة أما بالنسبة للمخزون، فأن الشركة تبذل جهود كبيرة في تصريف رواكد مخزون الإنتاج التام؛ لأن معظمها موديلات قديمة، ولا يوجد طلب عليها.

جاء ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن القوائم المالية للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2020، والذي طالب الشركة بسرعة الاستفادة من الطاقات العاصمة والبالغة نحو 50.738 مليون جنيه، تتمثل في مكابس ومجففات أفران، كما طالب بسرعة تصريف بطريقة اقتصادية في مخزون الشركة من أصناف راكدة بلغت ما تم حصره 9.3 مليون جنيه مقسمة بين 2.8 مليون جنيه سلعي، و4.4 مليون إنتاج تام.

ورداً على مطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات، بسرعة التصرف في مخزون الإنتاج التام لمصنع البورسلين بكمية قدرها 890.8 ألف طن بنسبة 64% من كمية مخزون المصنع، قيمتها بسعر البيع 18.7 مليون جنيه بنسبة 92% من تكلفتها المستغلة تحت مسى فرز ثالث، حتى لا تمثل أموال معطلة مع وضع الضوابط اللازمة لتخفيض نسبة الإنتاج المعيب، مع وضع الضوابط اللازمة لتحفيض نسبة الإنتاج المعيب مع دراسة المخصص اللازم في ضوء أسعار البيع الفعلية.

قال "شيني"، إنه يتم التصرف بالبيع في هذا المخزون بصورة بطيئة لضعف الطلب عليه، منوهة إلى أنه تمت الموافقة على تطوير خطوط الإنتاج بالمصنع لتقليل كميات الفرز الثالث.

أما بالنسبة لوجود فوائد تأخير في سداد مستحقات الغاز لشركة الخدمات البترولية "بتروتريد"، بلغت 10.8 مليون جنيه لم يتم تحميلها على حسابات قائمة الدخل بخلاف مبلغ 67.3 مليون جنيه رصيد مستحق على الشركة قيمة التجاوز في الاستهلاك، ردت شركة "شيني"، أن هذه المبالغ مازالت محل التقاضي بين الشركتين، كما أنه يتم سداد الغاز طبقًا للسيولة المتوفرة في الشركة.