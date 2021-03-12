شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. توقعات أسعار الفائدة فى ثانى اجتماع للجنة السياسة النقدية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي المصري، ثاني اجتماع لها في عام 2021 يوم 18 مارس الجاري، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، ويقدم ”الخليج 365” أسئلة وأجوبتها عن أسعار الفائدة.





س- ماذا تعني أسعار الفائدة؟ج- أسعار الفائدة، هي أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية داخل الدولة، وهي السعر الذي يدفعه البنك المركزي، على إيداعات البنوك التجارية سواء أكان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو لمدة زمنية محددة.





س- من يحدد أسعار الفائدة؟ج- أسعار الفائدة، يحددها البنك المركزي لأي دولة، تعد مؤشرا لأسعار الفائدة، لدى البنوك التجارية العاملة في هذه الدولة، التي ينبغي ألا تقل عن سعر البنك المركزي.





س- كيف يتم تحديد أسعار الفائدة؟ج- تتحدد أسعار الفائدة، بناء على قوى العرض والطلب فإذا ارتفعت معدلات الطلب على ما هو معروض من أموال سوف يقود إلى ارتفاع أسعار الفائدة وفي الوقت ذاته سيعمل على تخفيض معدلات الإقراض في الدائرة الاقتصادية.





س- كم سجل معدل التضخم؟ج- سجل التضخم العام السنوي 4.5% في فبراير ليعكس ارتفاعاً بنحو 0.2% مقابل تراجعاً بنسبة 0.4% في يناير على أساس شهري، جاء ارتفاع قراءة التضخم على أساس شهري نتيجة استقرار أسعار السلع الغذائية في فبراير مقابل تراجعها بنسبة 1.6% في يناير.





س- ما هي توقعات أسعار الفائدة؟ج- يتوقع بنك الاستثمار بلتون الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 18 مارس، مرجعًا السبب إلى تحفز التطورات على مستوى التضخم خفض أسعار الفائدة في ضوء استقرار قراءة التضخم العام عند مستوى أقل من النطاق المستهدف من قبل المركزي 7% (+/-2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022، إلا أنه مع استقرار أسعار السلع الغذائية على أساس شهري بعد التراجع الذي شهدته خلال الشهرين الماضيين والذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار العالمية للسلع فضلاً عن ارتفاع أسعار البترول.





س- وما هو قرار البنك المركزي في أول اجتماع في 2021؟ج- قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصـرى، في أول اجتماع لها، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى، عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.