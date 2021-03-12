شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يتحول إلى الارتفاع و"برنت" يستقر سلبياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء النفط خلال تداولات اليوم الجمعة حيث وقع الخام تحت وطأة الضغوط نتيجة ارتفاع الدولار أمام اغلب العملات الرئيسية، وذلك مع ترقب بيانات أنشطة التنقيب في الولايات المتحدة.



كانت "أوبك" قد أعلنت في بيان توقعاتها بنمو الطلب العالمي على النفط بنحو 5.9 مليون برميل يوميا إلى 96.3 مليون برميل يوميا في العام الجاري.



وانخفض إنتاج "أوبك" من الخام في الشهر الماضي بنحو 647 ألف برميل يوميا إلى 24.84 مليون برميل يوميا.



وسوف تعلن شركة "بيكر هيوز" في وقت لاحق اليوم عن حجم أنشطة التنقيب في أمريكا عن الأسبوع الجاري.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.9 نقطة وأقل مستوى عند 91.4 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل/نيسان بحلول الساعة 16:54بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 66.08 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 66.2 دولار وأقل سعر عند 65.4 دولار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/أيار بأقل من 0.1% إلى 69.5 دولار، وسجل أعلى سعر عند 69.9 دولار وأقل سعر عند 69.03 دولار.