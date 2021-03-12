شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع عقب بيانات التوظيف الإيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة في أعقاب صدور بيانات اقتصادية قوية تتعلق بسوق العمل.



وكشفت بيانات حكومية عن أن الاقتصاد الكندي أضاف 295.2 ألف وظيفة خلال فبراير/شباط الماضي بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 98.5 ألف وظيفة فقط في نفس الفترة.



وعلاوة على ذلك، انخفض معدل البطالة في كندا إلى 8.2% خلال الشهر الماضي وهي قراءة أفضل من توقعات المحللين التي أشارت إلى تراجع طفيف للمؤشر إلى 9.2% من 9.4% في يناير/كانون الثاني.



كان مجلس النواب الأمريكي قد وافق في وقت سابق هذا الأسبوع على حزمة التحفيز المقدرة بقيمة 1.9 تريليون دولار والتي تستهدف بها واشنطن دعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.



وعلى أثر ذلك، وقع الرئيس "بايدن" بشكل رسمي على الحزمة التحفيزية لتنفيذها بشكل رسمي لتدخل حيز التنفيذ.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.8011، وسجل أعلى سعر عند 0.8012 وأقل سعر عند 0.7953.