شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يواصل مكاسبه وقطاع التكنولوجيا تحت الضغوط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الجمعة حيث سجل "داو جونز" مستوى قياسيا جديدا بينما تحول "ناسداك" نحو الانخفاض في ظل خسائر قطاع التكنولوجيا.



يأتي ذلك في ظل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم إلى أعلى مستوى 1.6% الذي يعد الأعلى في أكثر من عام.



وأعلن مجلس النواب الأمريكي في وقت سابق هذا الأسبوع الموافقة على حزمة التحفيز المقدرة بقيمة 1.9 تريليون دولار والتي تستهدف بها واشنطن دعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.



وذكرت وكالات أنباء أن الرئيس "بايدن" وقع بشكل رسمي على الحزمة التحفيزية لتنفيذها بشكل رسمي.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 138 نقطة) إلى 32625 نقطة، في حين انخفض "ناسداك" بنسبة 1.3% (ما يعادل 175 نقطة) إلى 13227 نقطة، كما تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 3927 نقطة.