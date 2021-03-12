شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القهوة تنخفض بضغط من الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار القهوة خلال تعاملات اليوم الجمعة مقلصة بعض المكاسب التي سجلتها أمس الخميس، وذلك في ظل عودة ضغوط العملة الأمريكية التي ارتفعت أمام معظم العملات الرئيسية.



وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم إلى أعلى مستوى 1.6% الذي يعد الأعلى في أكثر من عام.



وجذب انتعاش العائد على السندات والدولار مستثمري الملاذات الآمنة، وضغط في المقابل على السلع والمعادن.



وفي سياق منفصل، انخفض الريال البرازيلي مجددا أمام الدولار الأمريكي ليقترب من أدنى مستوى في 10 أشهر قبيل الكشف عن قرار الفائدة الأسبوع المقبل، ويؤدي ضعف الريال إلى جذب المشترين بشكل أكبر مع الأخذ في الاعتبار أن البرازيل تعد أكبر مصدر للقهوة في العالم.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 91.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.9 نقطة وأقل مستوى عند 91.4 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للقهوة بحلول الساعة 14:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.32 دولار للرطل.