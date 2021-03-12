شكرا لقرائتكم خبر عن 56 مليون جنيه صافى مشتريات العرب بالبورصة المصرية فى 4 جلسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت تعاملات المصريين نسبة 84.6% من إجمالي تعاملات البورصة، واستحوذ الأجانب على نسبة 10.3%، والعرب على 5.1% خلال الأسبوع المنتهى، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب "غير العرب" صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 95 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 56.1 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 84.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 8.8%، وسجل العرب 6.6%، وسجل الأجانب صافي شراء بنحو 53.1 مليون جنيه، وسجل العرب صافى شراء بنحو 237 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وحقق المستثمرون الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية، بسبب اتجاههم لشراء سندات الخزانة، حيث سجلوا صافي شراء بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال جلسة تعاملات يوم الأربعاء الماضي.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 11261.35 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 2212.85 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.77% مغلقًا عند مستوى 3223.36 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 0.89% مغلقًا عند مستوى 13781.59 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 1450.10 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 1.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 688.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.2%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 385.9 مليار جنيه إلى 383.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.7%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 117.1 مليار جنيه إلى 116.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.2%.