شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية 12-3-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 12-3-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى استقرارا عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، أما 1 يورو سجل انخفاضا ليسجل 1 يورو 4.47 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.49 ريال سعودى، و1 ريال سعودى بـــ 0.22 يورو، وأما عن سعر الذهب السعودى فشهد انخفاضا اليوم بأسعاره واليكم التفاصيل :

وتكبدت العملات العالمية المخاطر خسائر، لتمحو مكاسب حققتها فى الآونة الأخيرة، وانخفض الدولار الأسترالي، الذي يُعتبر مؤشرا للسيولة في الشهية للمخاطرة، 0.5 % إلى 0.77457 مقابل الدولار الأمريكي.



وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)1 يورو يسجل 4.47 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.49 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 29.09 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.18 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

وانخفضت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند سعر 205.40 ريال سعودى، مقابل سعره أمس الأربعاء 209.50 ريال سعودى.