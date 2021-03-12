تعرف على سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 12-3-2021، أمام الجنيه المصرى، مسجلاً فى البنك الأهلى 48.94 جنيه للشراء، 52.08 جنيه للبيع، فى حين سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 51.73 جنيه للشراء، 52.08 جنيه للبيع.

وارتفع الدولار 0.4 %خلال الجلسة إلى 91.835 لكنه ما زال دون المستوى المرتفع البالغ 92.506 الذي بلغه يوم الثلاثاء، وهو أقوى مستوياته منذ نوفمبر 2020. ويظل مؤشر الدولار على مسار إنهاء الأسبوع منخفضا بنحو 0.1 %.



وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.73 جنيه للشراء.

52.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى48.94 جنيه للشراء.

52.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.00 جنيه للشراء.

52.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.62 جنيه للشراء.

52.01 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib48.79 جنيه للشراء.

51.98 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.93 جنيه للشراء.

52.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.63 جنيه للشراء.

52.19 جنيه للبيع.