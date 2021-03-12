شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع بفعل توتر الأسواق بعد ارتفاع السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة على وشك تكبد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل توتر الأسواق العالمية ، بعد ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية قرب أعلى مستوى فى 13 شهرا ،وسط مخاوف أن تعيق تكاليف الاقتراض المرتفعة التعافي الاقتصادي فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

تراجع الخام الأمريكي قرابة 0.8% إلى مستوي 65.43$ ، من مستوى الافتتاح عند 65.93$، وسجل أعلى مستوي عند 66.20$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.7% إلى مستوي 69.06$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 69.55$ ، وسجل أعلى مستوي عند 69.88$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.9% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.0% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد إقرار تحفيز اقتصادي ضخم فى الولايات المتحدة.

وافق مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء رسميا على أحد أكبر إجراءات التحفيز الاقتصادي فى تاريخ الولايات المتحدة ،وهو مشروع قانون شامل للإغاثة من فيروس كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" يوم الاثنين إن حزمة مساعدات فيروس كورونا التي اقتراحها الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار ،ستوفر موارد كافية لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي للغاية.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" يوم الخميس خلال تقريرها الشهري عن السوق ، إن تعافي الطلب العالمي على النفط سيتركز فى النصف الثاني من هذا العام.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة قرابة 5.0% إلى معدل 1.616% ، على وشك ملامسة أعلى مستوى فى 13 شهرا عند 1.622% المسجل أواخر الأسبوع الماضي.

الأمر الذي جدد التوترات مرة أخرى فى أسواق المال العالمية ،وعزوف المستثمرين عن شراء الأصول ذات المخاطر العالية ،تركيزا على شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل.

ارتفاع تكاليف الاقتراض فى الولايات المتحدة قد تعيق التعافي الاقتصادي فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم ،بالرغم من ضخ إدارة الرئيس الأمريكي الجديد"جو بايدن" مساعدات مالية ضخمة ،ضمن الجهود المكثفة فى مكافحة الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.