شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى فى البنوك المصرية .. اليوم الجمعة 12 مارس 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 12-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، مسجلاً فى البنك الأهلي عند 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل ارتفع الدولار اليوم، ليتعافى من خسائر تكبدها في اليوم السابق، إذ أوقد ارتفاع قوي لعوائد الخزانة في أوائل الجلسة الأوروبية شرارة تحركات للعزوف عن المخاطرة في أسواق العملات العالمية، فيما تضررت المخاطر.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:



سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.14 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.14 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.13 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى قناة السويس 4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.10 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.