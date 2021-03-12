شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط اليوم.. 69.60 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة 12-3-2021، وفقاً للعقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 69.60 دولار للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 66.02 دولار للبرميل.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أكدت أن مخزونات البنزين انخفضت 11.9 مليون برميل إلى 231.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 مارس، في حين توقع المحللون في استطلاع رويترز تراجعها بمقدار 3.5 مليون برميل.

وزاد مخزونات الخام 13.8 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 5 مارس مسجلة 498.4 مليون برميل، وذلك مقارنة مع توقع المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة قدرها 816 ألف برميل، إذ استمرت تداعيات عاصفة شتوية في منتصف فبراير على قطاع النفط بالولايات المتحدة والتي عطلت عمليات التكرير وأوقفت الإنتاج في تكساس.