شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل يظهر المزيد من الإشارات الإيجابية – تحليل – 12-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جوجل (GOOG) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 2.91% بما يعادل 59.74 نقطة ليستقر على سعر 2,114.77 دولار، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة الحالي 2,134.70، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما نلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 2,134.70، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 2,243.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد