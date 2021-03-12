شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك وسط توقعات إيجابية – تحليل – 12-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم فيس بوك (FB) في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 3.39% بما يعادل 8.98 نقطة ليستقر على سعر 273.88 دولار.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 276.90، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 304.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد