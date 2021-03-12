شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 12-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إي باي (EBAY) في آخر جلساته، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.63% بما يعادل 0.90 نقطة ليستقر على سعر 56.24 دولار، في ظل توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم بارتفاعه الأخير التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 54.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 61.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه