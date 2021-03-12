شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يواصل الارتفاع – تحليل – 12-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم سيسكو (CISCO) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.06% بما يعادل 0.51 نقطة ليستقر على سعر 48.80 دولار، ليستقر السهم بهذا الارتفاع أعلى مستوى المقاومة المحوري 48.25، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 48.25، ليستهدف مستوى المقاومة 52.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد