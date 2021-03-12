الاقتصاد

سيسكو يواصل الارتفاع – تحليل – 12-03-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم سيسكو (CISCO) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.06% بما يعادل 0.51 نقطة ليستقر على سعر 48.80 دولار، ليستقر السهم بهذا الارتفاع أعلى مستوى المقاومة المحوري 48.25، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 48.25، ليستهدف مستوى المقاومة 52.50.

 

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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