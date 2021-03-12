شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينتعش على نطاق واسع بعد ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي على نطاق واسع بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ،ليرتد بقوة من أدنى مستوى فى أسبوع المسجل بالأمس ، على وشك تحقيق أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بعد ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية قرب أعلى مستوى فى 13 شهرا.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.6 % إلى مستوى 91.95 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 91.42 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 91.40 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.4% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى أسبوع عند 91.36 نقطة ، بفعل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، إقبالا على شراء العملات ذات المخاطر العالية.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة بنسبة 4.8% إلى معدل 1.616% ، على وشك ملامسة أعلى مستوى فى 13 شهرا عند معدل 1.622% المسجل أواخر الأسبوع الماضي.

الأمر الذي جدد المخاوف فى أسواق المال العالمية ، مع عزوف المستثمرين عن شراء الأصول ذات العائد المرتفع ،تركيزا على شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي ، بعد يوم من توقيع الرئيس "جو بايدن" على قانون شامل للإغاثة من فيروس كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار ، فى أكبر إجراءات التحفيز الاقتصادي فى تاريخ الولايات المتحدة.

وفى ظل تسارع وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا فى الولايات المتحدة ،مع استمرار ضخ المزيد من الإنفاق المالي والنقدي فى البلاد ،تزداد آمال تعافي أكبر اقتصاد فى العالم بوتيرة أسرع من التوقعات ، الأمر الذي يعزز أيضا من احتمالات ارتفاع وتيرة التضخم الأمريكية.

والقفزة الواسعة فى عوائد سندات الخزانة الأمريكية ،جاءت بعد ارتفاع توقعات التضخم فى الولايات المتحدة لأعلى مستوى فى ست سنوات ، الأمر الذي زاد من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم المتصاعد فى البلاد.