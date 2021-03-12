شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تفقد أكثر من 2.5% بعد ارتفاع السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار الفضة أكثر من 2.5% بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بفعل انتعاش مستويات الدولار الأمريكي ، بعد ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية قرب أعلى مستوى فى 13 شهرا.

تراجعت أسعار الفضة بأكثر من 2.5% إلى مستوي 25.40$ ، من مستوي الافتتاح عند 26.12$ ، و سجلت أعلى مستوى عند 26.16$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.4% ،بعدما سجل أعلى مستوى فى أسبوع عند 26.45$ للأوقية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.5% ، عاكسا انتعاش قوي فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، بعد خسائر استمرت على مدار ثلاثة أيام ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الانتعاش الواسع مع تجدد عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل، وعزوف المستثمرين عن الأصول ذات المخاطر العالية، بعد ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بأكثر من 4.5% إلى معدل 1.616% ، على وشك ملامسة أعلى مستوى فى 13 شهرا عند 1.622% المسجل أواخر الأسبوع الماضي.

ارتفاع عوائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة ، يقلل من جاذبية المعادن الثمينة ،حيث يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول الغير مدرة للعائد.