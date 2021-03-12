التضخم يضرب تركيا.. زيادة معدلات البطالة وديون ثقيلة وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية.. ماذا يحدث في أنقرة؟

الشارقة - اميمة ياسر - في مسلسل اخفاقات الرئيس التركي رج طيب أردوغان، تسببت السياسات الخاطئة التي يتبعها أردوغان، في تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعانيها بلادة، مما ترتب عليه ارتفاع معدلات البطالة والتضخم إلى أرقام غير مسبوقة، والذي انسحب عليها بدورها، زيادة مبالغ فيها بأسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية.

وفي هذا الصدد، أعدت مؤسسة ماعت، تقريرا أوضحت فيه الأزمة الطاحنة التي يشهدها الاقتصاد التركي، بسبب تدخلات رجب طيب أردوغان، في شؤون دول منطقة الشرق الأوسط، بشكل مستمر، ودعمه للإرهاب والتنظيمات المسلحة والمليشيات والمرتزقة في ليبيا وسوريا وعدد من الدول الأخرى، الأمر الذي تأثرت به الأوضاع الداخلية التركية بدرجة كبيرة، وتسبب في اندلاع حالة من الغضب العارم بين الأتراك، من السياسات الفاشلة التي يتبعها أردوغان.

وأورد تقرير ماعت، انتقاد عدد من المؤسسات ووكالات التصنيف الدولية، البرنامج الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة التركية، وما ترتب عليه من ارتفاع قيمة الديون في بلادهم، ووصفوا الأمر بأنه بمثابة استدعاء لخطط قديمة فشلت الحكومة في تنفيذها، علاوة على استمرار عجزها عن تحقيق تقدم في الاقتصاد التركي خلال الفترة المقبلة. حسبما نشر موقع "صوت الأمة".

الليرة التركية

وفي نفس السياق، تراجعت الليرة التركية أكثر من ثلاثة بالمئة، مسجلة هبوطا في عشر من الجلسات الإحدى عشرة الأخيرة، مع ارتفاع كل من التضخم وعوائد السندات العالمية وأسعار النفط، وهو بمثابة اختبار لتعهد البنك المركزي بتشديد السياسة النقدية.



كانت بنوك وول ستريت سيتي جروب وجيه بي مورجان أحدث من توقع أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة الأسبوع القادم لتحقيق الاستقرار في العملة ومعالجة التضخم، الذي تجاوز 15 بالمئة الشهر الماضي.

وعقب رفع أسعار الفائدة إلى 17 بالمئة في ديسمبر، قال ناجي إقبال محافظ البنك المركزي “سنتخذ خطوات حاسمة” من أجل استقرار معدل التضخم الذي بلغ خانة العشرات. وأضاف أن “تحولا منهجيا” حدث في نوفمبر حين تولي رئاسة البنك.

أدنى مستوى لها هذا العام

وبحلول الساعة 17,15 بتوقيت جرينتش كانت الليرة منخفضة 3.3 بالمئة عند 7.7750 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى لها هذا العام.

ولدى تركيا بالفعل سياسة لأعلى سعر للفائدة مقارنة بأي دولة متقدمة أو نامية، ومن المتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

رفع أسعار الفائدة

اعتبر البعض تعليقات إقبال، في منشور بإحدى المدونات، بمثابة إشارة إلى أن البنك سيبدأ برفع أسعار الفائدة.

وقالت تاثا جوسي كبير اقتصاديي السوق في كوميرز بنك “فسرها السوق على أنه وعد برفع سعر الفائدة مرة أخرى قريبا، من أجل ترسيخ المزيد من المصداقية. نحن أيضا، نعتقد أن رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أخرى أصبح مرجحا في اجتماع هذا الشهر”.

وقال بنكا سيتي وجيه بي مورجان إنهما يتوقعان زيادة في أسعار الفائدة 50-100 نقطة أساس و100 نقطة أساس على الترتيب. حسبما نر موقع "سكاي نيوز".

وبالنسبة لتركيا، التي تعتمد على الاستيراد ولا تنتج تقريبا أيا من احتياجاتها من الطاقة، فإن انخفاض الليرة يرفع تكلفة الواردات.

وسجل الخام الأميركي أعلى مستوى فيما يزيد على عامين بعد هجمات الحوثي على منشآت سعودية.

وبلغت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياتها في عام، وهو ما يسحب الأموال من الأسواق الناشئة الأكثر خطورة مثل تركيا التي تُعتبر أصولها متقلبة بشكل خاص.