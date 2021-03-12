شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-3-2021 في مصر .. عيار 21 يواصل التراجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة، عقب أن شهدت تراجعًا بقيمة 6 جنيهات، ليسجل الذهب اليوم عيار 21- وهو العيار الرئيسي في سوق الذهب- 758 جنيها للجرام، وذلك على خلفية هبوط سعر اونصة الذهب اليوم إلى 1704 دولار مقابل 1724 دولار أمس.

وفق البيانات المتاحة من شعبة الذهب في مصر، فإن الذهب عيار 21- هو أكثر أعيرة الذهب التي يتم إنتاجها في مصر- بشكل سنوي، وذلك بسبب ارتفاع الطلب الكبير عليه في مصر.





سعر الذهب اليوم

عيار 24 سجل 867 جنيها

عيار 21 سجل 758 جنيها

عيار 18 سجل 650 جنيها

الجنيه الذهب 6064 جنيها

أونصة الذهب 1704 دولار

يبلغ إنتاج الذهب الذي يتم دمغه سنوياً في مصلحة الدمغة والموازين حوالي 70 طن ذهب وفق آخر المعلومات المتاحة، وهذا الرقم يرتفع وينخفض بشكل سنوي حسب الطلب على الذهب في السوق المصري.

الأسعار المسجلة في السوق المصري، والمنشورة في سياق هذا التقرير غير مضاف إليها ما يسمي سعر المصنعية، والذي يختلف من تاجر إلى آخر ومن شركة إلى أخرى، وكذلك تختلف وفق نوع المشغول الذهبى فى مصر.