شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 12-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بسلبية ملحوظة ليكسر مستوى 0.7765 ويستقر دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية بقية اليوم، والذي يستهدف مستوى 0.7615 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات دون 0.7825 لتحقيق الأهداف المنتظرة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7700 والمقاومة 0.7825

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط