شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 12-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر عقود خام برنت تداولاته الإيجابية في محاولة للابتعاد عن مستوى 69.23، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 71.35، بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 69.23 سيضع السعر تحت ضغط سلبي لحظي يستهدف اختبار مستوى 67.90 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 68.50 والمقاومة 71.35

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد