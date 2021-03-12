شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 12-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر الفضة بمهاجمة مستوى 25.50 ويحاول تأكيد كسره، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي ينتظم داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، بانتظار مزيد من الانخفاض لزيارة مستوى 24.55 كهدف رئيسي تالي، مع التذكير بأهمية الثبات دون 26.30 لاستمرار الاتجاه الهابط المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.00 والمقاومة 26.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط